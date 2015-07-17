澳新银行60亿美元贷款组合竞购案 麦格理、凯雷和海航入围

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透悉尼7月17日 - 五位直接知情人士周五称，麦格理集团(MQG.AX)、美国私募股权公司凯雷(CG.O)以及中国的海航集团进入澳新银行(澳盛银行,ANZ)逾60亿汽车和设备贷款的竞购名单。
该项资产收购是继通用电气(GE.N)3月出售70亿美元消费贷款后，澳洲另一笔重要的金融资产组合出售案。目前澳洲银行业正面临更严格监管下提升资本充足率的压力。
对麦格理而言，此项收购将有助于其向澳洲汽车贷款组合领域扩张，因其目前正计划加强自身的零售分支。而中国的海航集团将能够借此进入发达国家的高质量贷款领域。
三位消息人士称，私募股权公司KKR & Co(KKR.N)同Varde Partners组成的联合体，以及TPG资本和黑石集团(BX.N)组成的联合体都未能进入下一轮竞购。最终的一轮竞购料在8月底前进行。
由于谈判的机密性，消息人士拒绝透露身份，而且也不会有就竞购过程和最终入围名单的公开官方声明发布。
路透联络KKR和TPG时两公司均拒绝置评。
麦格理集团和凯雷没有立刻回复置评请求；海航集团发言人称，并不知悉该交易。
德意志银行(DBKGn.DE)为澳新银行担任此案顾问。德意志银行发言人拒绝置评。澳新银行是澳洲第三大银行。
澳新银行的汽车金融部门名为Esanda，消息人士称，6月29日收到初步竞购提议后，入围的候选竞购方目前正在对进行尽职调查。
KKR、Varde Partners和德意志银行已成功对通用金融(奇异资融,GE Capital)的澳洲和新西兰消费者信贷部门提出收购，交易料将在9月之前完成。(完)
(编译 王洋/王颖；审校 张明钧/蔡美珍)
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