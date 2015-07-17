澳新银行60亿美元贷款组合竞购案 麦格理、凯雷和海航入围

路透悉尼7月17日 - 五位直接知情人士周五称，麦格理集团(MQG.AX)、美国私募股权公司凯雷(CG.O)以及中国的海航集团进入澳新银行(澳盛银行,ANZ)逾60亿汽车和设备贷款的竞购名单。

该项资产收购是继通用电气(GE.N)3月出售70亿美元消费贷款后，澳洲另一笔重要的金融资产组合出售案。目前澳洲银行业正面临更严格监管下提升资本充足率的压力。

对麦格理而言，此项收购将有助于其向澳洲汽车贷款组合领域扩张，因其目前正计划加强自身的零售分支。而中国的海航集团将能够借此进入发达国家的高质量贷款领域。

三位消息人士称，私募股权公司KKR & Co(KKR.N)同Varde Partners组成的联合体，以及TPG资本和黑石集团(BX.N)组成的联合体都未能进入下一轮竞购。最终的一轮竞购料在8月底前进行。

由于谈判的机密性，消息人士拒绝透露身份，而且也不会有就竞购过程和最终入围名单的公开官方声明发布。

路透联络KKR和TPG时两公司均拒绝置评。

麦格理集团和凯雷没有立刻回复置评请求；海航集团发言人称，并不知悉该交易。

德意志银行(DBKGn.DE)为澳新银行担任此案顾问。德意志银行发言人拒绝置评。澳新银行是澳洲第三大银行。

澳新银行的汽车金融部门名为Esanda，消息人士称，6月29日收到初步竞购提议后，入围的候选竞购方目前正在对进行尽职调查。

KKR、Varde Partners和德意志银行已成功对通用金融(奇异资融,GE Capital)的澳洲和新西兰消费者信贷部门提出收购，交易料将在9月之前完成。(完)

(编译 王洋/王颖；审校 张明钧/蔡美珍)

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