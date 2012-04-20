银行贷款陆续到位 中国今年铁路投资规模或略超计划--报载

路透北京4月20日电---中国证券报周五报导,二季度以来,商业银行陆续开始向铁路建设项目发放贷款,这将缓解此前铁路投资资金压力紧张的局面;随着资金的逐渐到位,铁路投资将逐渐恢复,如果资金到位情况较好,今年铁路投资或略超计划.

按照铁道部规划,2012年将安排的固定资产投资额为5,000亿元人民币,其中基本建设投资4,000亿元.国务院总理温家宝此前明确表示,今年铁路5,000亿元投资要到位,使在建铁路线路开工.

报导还称,铁道部今年向发改委申请的发债规模也有所扩大,或达到1,500亿元,然铁路建设资金的主要来源仍将是银行贷款.

"蒙西至华中煤运通道等重要铁路线路将保开工.全年投资可能会略超计划规模,但幅度也不会太大,主要取决於地方资金的落实情况."报导援引业内人士称.

今年一季度铁路投资较去年同期大幅度下降.然铁道部此前表示,今年1-2月铁路固定资产投资和基本建设投资降幅略微缩窄;今年铁路建设资金基本已有着落,在建项目资金有保障.

今年铁路投资的重点仍是"保在建"项目.铁道部部长盛光祖日前表示,要确保京石、石武客运专线按期开通运营,确保按计划全面兑现"十二五"(2011-2015年)铁路建设目标. (完)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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