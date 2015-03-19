卢森堡有意加入亚洲基础设施投资银行--新华社

路透北京3月19日 - 新华社周四报导，卢森堡已提交希望成为亚洲基础设施投资银行（亚投行，AIIB）意向创始成员国的资格申请。

新华社援引卢森堡财政大臣皮埃尔·格拉梅尼亚周三表示，卢森堡是国际发展合作的可靠伙伴，愿进一步扩大其对多边援助机制的承诺，特别是在亚太地区。

“卢森堡作为重要的国际金融中心，越来越多的亚洲银行在此安家落户，已成为欧洲和亚洲间投资的促进者，通过加入亚投行的行动，（卢森堡）愿进一步发展其作为两大洲之间的桥梁建设者和门户的作用。”他对新华社表示。

由中国主导的AIIB被视为美国主导的世界银行的竞争对手，宗旨是支持亚洲对交通运输、能源、电信和其他基建领域的投资。在本月末最后期限临时之际，欧洲国家英国、法国、德国、意大利先后表示希望加入亚投行。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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