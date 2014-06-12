有银行要求客户将金属库存转移至接受更多监管的仓库--消息

路透香港6月11日 - 三位有直接消息的人士表示，至少两家在中国开展大宗商品融资业务的全球性银行，已经要求他们的部分客户将作为抵押品的铜和铝转移至接受更多监管的仓库。

银行业者和贸易商已经在紧急核查存放在中国的金属库存的安全性。在青岛港口发现金属融资违规后，中国警方正在调查第三方企业的金属仓单重复质押问题。

两位消息人士称，渣打银行(STAN.L) 和南非标准银行(SBKJ.J)已经联系了他们的客户。

两位消息人士表示，两家银行已经要求客户把部分金属库存转移至运营商直接拥有的仓库，而非第三方租赁的仓库。消息人士所在公司有金属存放在上海和广东省的保税仓库。

另一位仓储企业的人士也证实了银行的要求。

“我们已经接到要求，把库存转移到仓储运营商所有的、并非租赁的仓库中，”一位消息人士说。其所在公司从事铝和铜贸易，并在中国生产铝。

记者询问渣打银行是否已要求客户转移库存，该行在电子邮件声明中称，围绕商品融资中国目前出现了一些问题，该行正在监控进展。

渣打银行大宗商品部门全球主管Arun Murthy表示，商品融资仍是该行的主要关注点之一。

标准银行发言人表示，目前对上周发布的声明没什么要补充的。该行上周作出回应，称“正在与地方政府合作”，调查青岛港口的业务是否存在违规。(Full Story)

消息人士没有详细说明涉事金属的数量。这些消息人士未被允许对媒体发言，因此拒绝署名。

一位消息人士称，仓库运营商已免除了将上海保税铜库存运往由该运营商直接拥有的仓储地的运费。

这位消息人士称，他的公司已被告知金属转移要在当前融资交易到期前完成，否则金属将被转至伦敦金属交易(LME)新加坡仓库。LME仓库监管更加严格，分布于亚洲几个国家，但中国目前尚不允许LME在其境内设立仓库。

至少一些铜似乎正转移至世天威(C. Steinweg Handelsveem B.V.)在中国的仓库；世天威是全球最大的独立仓储物流企业。

“我们知道一些人正把货物从(涉事)仓库转移至世天威，我们说的是大量货物，”一位业界消息人士称。

世天威拒绝发表评论。

贸易消息人士称，国内外银行都在收紧中国大宗商品新融资交易的要求，一些银行增加了如何抵押库存的新规定。

东南亚某银行的贸易金融主管表示，该行目前正在检查其客户使用的仓储企业是否已将部分业务外包。这家银行向那些在中国进口铜的企业提供信贷。

一家全球性仓储企业的亚洲高管称，许多国家将仓储管理外包给本地企业，这是很普遍的作法，为了避免与国内复杂的规则打交道，尤其会这样做。(完)

(编译 王兴亚/于春红; 审校 孙茉莉/白云)

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