瑞士信贷将加快卓越的初级员工晋升速度 以留住人才--消息（更新版）

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
（新增德意志银行发言人评论）
路透伦敦2月18日（记者 Freya Berry/Olivia Oran） - 熟悉情况的消息人士对路透称，瑞士信贷CSGN.VX将为表现卓越的投行初级员工建立一个快速晋升项目；各大银行都在加大努力，吸引和留住低级别的员工。
瑞信周四对分析师们称，将改变欧洲、中东和非洲的晋升周期，令其与美国2013年夏季开始的做法一致。瑞信发言人确认存在这一计划。
该项目将于7月开始，让表现卓越的分析师在两年而不是三年时间里成为经理，这意味着他们能够在五年半而不是六年半的时间里成为副总裁。
其他投行也有类似做法。德意志银行(DBKGn.DE)的一名发言人称，该行去年10月通知员工将改变晋升周期，这样分析师在两年半而不是三年后将获得晋升。
花旗(C.N)计划在未来几周内公布与初级员工有关的类似做法。
“花旗将人才视为我们的最高战略要务之一。我们已经对人才管理做法进行了全面评估，计划在未来几周宣布一些令人振奋的改变和强化措施，”花旗的一名发言人说道。
“加速晋升是留住人才的方法，表现特别好的员工离开的可能性会变小，”猎头公司宝鼎全球金融服务业务负责人Jeanne Branthover说道。“如果你有进取心而且表现优异，你会更快地得到提拔，你可能不会想跳槽。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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