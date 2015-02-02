工行完成收购标银公众多数股权 合资公司专注全球交易业务

路透北京2月2日 - 全球市值最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周一表示，该行已于2月1日就收购标准银行公众有限公司60%股权与南非标准银行集团(SBKJ.J)完成交割程序，收购后的标银公众将专注全球交易业务。

工行新闻稿称，收购完成后，标银公众将成为一家专注于全球交易业务的银行，通过其在伦敦、纽约、新加坡、迪拜、东京、香港和上海的分支机构，为全球客户提供商品、外汇、利率、信用、股权等交易服务。

“合资公司依托两个股东的全球网络、业务资源、客户基础等优势，将有效满足工商银行和标准银行客户的全球交易业务需求，拓展可观的新业务机会。”工行董事长姜建清表示。

去年初，工行就收购标银公众60%股权与标准银行达成协议。根据股份买卖协议，工行将根据标银公众交割日净资产计算确定向标银伦敦控股支付的交易对价，按标银公众2013年6月30日净资产匡算，交易对价约7.7亿美元。

工行行长易会满指出，通过对标银公众的收购和整合，工商银行将逐步实现全球交易业务的升级和向全球其他地区的拓展；此外，合资公司也将继续为标准银行的非洲客户提供优质交易服务。

他称，工行把伦敦作为境外发展的核心战略市场之一，标银公众收购交易的完成有利于工商银行在英机构形成优势互补、战略协同的金融服务平台，不断提升综合金融服务能力，在促进中英经贸往来、服务两国企业方面发挥更大作用。

标银公众是标准银行通过子公司标准银行伦敦控股有限公司全资控股的银行机构，总部在伦敦。

目前，工行已在全球41个国家和地区设立了330余家海外机构，并通过参股南非标准银行间接延伸至近20个非洲国家。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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