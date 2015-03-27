亚投行的成立增加中投投资机会 今后会继续并购重组--中投董事长

路透北京3月27日 - 中国主权财富基金--中投公司董事长丁学东表示，亚洲基础设施投资银行（AIIB）的建立使中投在亚洲地区开展投资活动多了合作伙伴，对公司的投资有更多的帮助。

新浪财经援引他在博鳌亚洲论坛年会上的讲话实录称，中投和亚投行将来在亚洲地区投资方面会有更多的合作机会，包括提供权益性投资，或者通过并购等方式来进入投资项目。

“我们非常欢迎这样的投资机构的诞生，所以我们从一开始就会寻找和亚投行的合作机会。”他说。

包括韩国和奥地利在内，亚投行意向创始成员国已增至30个左右。

针对过去一年中投旗下中央汇金投资公司的并购和重组行为，丁学东认为这是一个正常的企业改组重组行为，每次改组重组都会给企业带来新的活力，今后还会继续这样做。

“汇金公司旗下持有一些商业银行、保险公司、券商。这些企业要发展，除了自身的成长以外，也要通过并购、重组，这都是很正常的现象。”他并称，所以汇金旗下的企业也会抓住机遇进行并购，引进战投，通过各种改革措施来发展壮大旗下企业。

去年7月25日，控股股东同为汇金公司的宏源证券与申银万国证券重组计划浮出水面。申银万国指出，合并后新公司的目标定位将是其大股东中央汇金公司的金融资产证券化的重要平台。（完）

(发稿 侯向明; 审校)

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