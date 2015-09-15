中国信达为南洋商业银行唯一合格意向受让方 将订交易条款

路透香港9月15日 - 中银香港(2388.HK)周二称，中国信达(1359.HK)为香港南洋商业银行唯一合资格的受让方，下一步双方将就交易协议订立买卖条款。

据公告，中国信达旗下信达金控已支付现金保证金及交付履约保函以参与收购南商行的进场交易流程，即获北京金融资产交易所邀请与中银香港就拟议资产收购条款进行协商。

倘信达金控未能于北金所收到现金保证金及履约保函日期起计3个月内（最多可延至9个月）取得有关拟议资产收购的必要原则性监管批准及订立买卖协议，则北金所将向信达金控退还现金保证金，而信达金控与中银香港须通知建行香港终止履约保函。

信达表示，“董事会强调，即使信达金控获确定为符合资格的意向受让方，仍不能确定能否完成拟议资产收购。”

中银香港此前于北金所680亿港元挂牌出售南商行100%股权，但由于市况波动，与信达一起进入南商行第二轮竞标的广州越秀集团最终放弃入标。

信达负责投资及资产管理业务的高级管理层成员陈孝周此前称，南商行标价合理，并认为交易所带来的协同效应是“1+1远远大于2”。

不过，分析师普遍关注此交易对信达业务策略改变及带来的财务负担。

信达今天收跌2.81%，报2.77港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)

(记者 雷美珍； 审校 杨淑祯)

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