南京银行称染毒密码控件已修复

沪深证交所两融余额周一减少54.8亿元 连续第五日下跌
路透上海4月25日 - 中国股市沪综指周一收跌1.37%。沪深证交所融资融券余额当日减少54.8亿元人民币，连续第五日下降；两市两融余额为9,174.3亿元，创下逾一个月低点。
路透上海3月28日 -针对360安全卫士报警称南京银行(601009.SS)官网“密码控件”感染病毒,南京银行官方最新发布声明称，该病毒感染是由于“密码控件”个别版本在升级中出现的漏洞引起，已在第一时间得到有效修复解决。如因此病毒感染造成的网银损失，南京银行将承担相应责任。
南京银行网站声明并承诺，客户网银是安全的，不会因此面临被盗风险，客户资金和信息安全能够得到保障。
“3月26日有用户反馈，在南京银行官网下载‘密码控件’时，360安全卫士报警发现木马病毒，怀疑是否为误报。经360工程师分析确认，该控件确实已感染病毒Virus.Win32.Parite.H。我们对此进行公证，并通知南京银行把带毒控件下线。”中国证券报周五报导援引360内部人士表示。
报导并指出，360方面透露，黑客利用此病毒“后门”可以遥控中招电脑，安装具有网银劫持、键盘记录等功能的恶意程序，伺机盗取受害者网银；此外，中招电脑连接过的U盘等移动设备也会被病毒感染。
据悉，南京银行网站已将感染病毒的“密码控件”下线。
南京银行周四收报7.70元,过去三个月累计下跌3.870%。(完)
(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
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