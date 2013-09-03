美银出售总值15亿美元的建行股份--销售文件

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透香港9月3日 - 根据路透所见到的销售文件，美国银行(BAC.N)周二出售多达15亿美元的中国建设银行(601939.SS)持股。建行为中国第二大银行业者。
文件指出，美国银行以每股5.63-5.81港元出售20万股在香港交易的建设银行(0939.HK)股票，相当于较周二收盘价5.93港元折价最多5.1%。
建行香港挂牌股价今年以来下跌4.7%。(完)
(编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。