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中国财经 | 2013年 9月 3日 星期二 17:48 BJT

美银出售总值15亿美元的建行股份--销售文件

路透香港9月3日 - 根据路透所见到的销售文件，美国银行(BAC.N)周二出售多达15亿美元的中国建设银行(601939.SS)持股。建行为中国第二大银行业者。

文件指出，美国银行以每股5.63-5.81港元出售20万股在香港交易的建设银行(0939.HK)股票，相当于较周二收盘价5.93港元折价最多5.1%。

建行香港挂牌股价今年以来下跌4.7%。(完)

(编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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