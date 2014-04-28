美银前CFO以750万美元和解并购美林期间误导投资人的诉讼

巴克莱称3月全球大宗商品资产管理规模降至2,770亿美元
路透4月19日 - 巴克莱在一份报告中表示，3月全球大宗商品总体资产管理规模(Asset Under Management，AUM)从前月的2,820亿美元降至2,770亿美元。
路透4月25日 - 美国银行(BAC.N)前财务长(CFO)Joe Price已同意支付750万美元和解金，结束了美银及前任高层被控在并购美林期间误导投资人的官司。
根据和解书内容，Price还同意在18个月之内不担任公开上市企业的高层或者营运主管。
这项和解协议结束了Price和前任执行总裁Kenneth Lewis、美国银行涉入的一场与2008金融危机有关的诉讼案。Lewis和美银已在上月与纽约检方达成和解。
纽约州首席检察官Eric Schneiderman在声明稿中说，“此项和解是检方为目标迈出的又一步，即财务高管需对行动负责。”
美银发言人Lawrence Grayson对此项和解拒绝置评。(完)
(编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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