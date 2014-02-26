美银涉嫌房贷和汇市违规操作被调查

日本央行维持政策不变 对经济看法更为乐观（更新版）
路透东京4月27日 - 日本央行周四维持货币政策不变，对经济的看法比上个月更为乐观，显示其对海外需求增长将帮助维持出口带动的复苏有信心。
路透2月25日 -美国第二大银行--美国银行(BAC.N)周二表示，其可能面临新的抵押贷款问题，联邦调查人员正在调查其是否违反美国政府住房计划的要求。
美银表示，纽约东区的检察官办公室民事部门正调查其在联邦住房管理局(FHA)的直接批准计划(Direct Endorsement Program)方面的合规情况。美银周二在提交给证交会(SEC)的年报中披露了此事。
美银发言人以及检察官Loretta Lynch拒绝提供有关调查的更多细节。
美银还在年报中表示，北美、欧洲和亚洲的政府当局都在调查该银行在外汇市场的行为操守，这属于更大范围的行业调查的一部分。
FHA计划是检察官PreetBharara所提出一系列案件的重点。2012年，花旗集团(C.N)和德意志银行(DBKGn.DE)分别同意支付1.583亿和2.023亿美元来和解官司。富国银行(WFC.N)的案子为第三例，还有待和解。
根据FHA的住房计划，美国银行等按揭行有权发放住房贷款，且联邦政府可在不进一步审查这些贷款的情况下为之担保。如果该抵押贷款违约，并能确定贷款方未遵守FHA的放款标准，FHA可对损失提出索赔。
美国银行也在证交所文件中揭露一项与伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)(BRKb.N)的协议，可望获得额外的29亿美元资本提振。
股神巴菲特掌管的伯克希尔哈撒韦在2011年以50亿美元的投资取得美国银行特别优先股。根据美国监管当局在去年定稿的国际监管资本规定，那些特别股将不会计入美国银行资本比例。
不过伯克希尔哈撒韦同意变更投资条款，从而使其可计入一级资本目的。交换条件是美银同意不在五年内赎回那些优先股。
这项协议尚待股东批准。5月美国银行股东会议中，将对修订过的协议版本进行表决。(完)
(编译 朱晓军/李婷仪 审校 白云/田建华)
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