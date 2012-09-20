美国银行计划年底前裁1.6万人--报载

美联储官员称联储准备升息 前提是经济继续成长且有财政刺激（更新版）
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。
路透9月19日电---华尔街日报周三报导称,美国银行(BAC.N)正计划在年底前裁掉1.6万个工作岗位,因在营收下滑之际美银在加速公司范围内的成本削减计划.
美银制定了削减3万工作岗位的New BAC计划,不过此次裁员使得该计划提前一年执行.裁员後,美银员工将少於摩根大通和富国银行这两家竞争对手.
美银发言人Larry Di Rita拒绝评论.截至第二季末,该银行有雇员275,460人.(完)
--编译 田建华;审校 张明钧
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