美银美林预期美企资本支出将跳增 景气循环股受益最大

路透纽约3月11日 -美银美林周二在给客户的报告中称，美国企业资本支出水准料将跳增，受到全球成长加速的提振，且会助科技股和工业股一臂之力。

美银美林称，资本支出未来一到两年内将加快增长，因宏观环境改善，且美国老旧的基础建设可能需要升级。

企业先前一直坐拥大笔现金，大多用来买回自家股票，而非用于资本支出。但美银美林美国股市和量化策略主管Savita Subramian带头的分析师团队表示，这样的策略已不再有效。

“随着估值上扬，大规模回购股票的企业一如预期开始表现落后，与2012年和2013年多数时间的大幅上涨情况呈现鲜明对比，”该分析师团队写道。“投资人日益希望企业能够进行投资推动成长。”

美银美林称，与经济成长速度更为息息相关的景气循环股，将是这股趋势的最大受益者。(完)

(编译 王冠中; 审校 张涛)

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