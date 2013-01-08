美银距结束抵押贷款纠纷更近一步

* 美银将支付逾140亿美元的和解费

* 其他大型银行签署协议以结束对止赎问题的审查

* 美银股价触及将近两年高位

路透夏洛特/华盛顿1月7日 - 美国银行(BAC.N)宣布将支付逾140亿美元的法律和解费,以了结关于向投资者出售有问题抵押贷款以及在止赎过程中做法不当的诉讼,由此距离解决困扰其多年的住房贷款问题更近了一步.

在美银的和解费用中,约有30亿美元属于一项范围更大的和解协议:10家大型抵押贷款银行与监管机构之间达成金额为85亿美元的协议,以结束应政府要求而进行的贷款止赎问题逐笔审查.

美银股价触及将近两年来高位,因投资者认为这是美银向着结束多起法律纠纷的方向而迈出的良好一步.不过其股价随后回落,尾盘收低0.2%报12.09美元.

分析师估计,自危机爆发以来美银已经为抵押贷款问题和解支付了大约400亿美元.这些损失中有许多来自2008年对Countrywide Financial的收购,后者一度是全美最大的次优抵押贷款机构.

不过分析师和投资者认为,美银即将可以摆脱抵押贷款问题的困扰,开始将主要精力放在成长方面.

"从摆脱这些问题的角度来看,这是朝着正确方向迈出的一步,"投资公司Finger Interests的Jonathan Finger称.这家公司持有110万股美国银行股份.

除了加入上述多家银行的止赎和解之外,美国第二大银行美银亦宣布同房利美FNMA.OB达成约116亿美元的和解协议,以终结关于美银向房利美不当出售抵押贷款的指控,并解决有关止赎延迟的问题.

美国银行事先已经预留资金,可以满足大部分和解金支付需求.与房利美达成的和解协议,清除了美银在第三季末面临的抵押贷款回购额的44%.

不过,美国银行的住房贷款问题远未结束.它仍需等待法庭批准其与民间投资者间的85亿美元和解协议,同时,美国银行也与保险企业MBIA(MBI.N)因抵押贷款相关问题陷入法律纠纷.

这次和解也未了结美国司法部去年针对美国银行提出的诉讼.该诉讼针对的是美银及Countrywide向房利美与房贷美出售的贷款.

**银行与监管机构达成和解**

根据美银、花旗(C.N)、摩根大通(JPM.N)、富国银行(WFC.N)、以及其他五家银行与监管机构达成的和解协议,这些银行将向那些因文件问题而导致丧失房屋赎回权的购房者支付至多12.5万美元.

与美国通货监理局(OCC)达成的85亿美元和解方案中,大约33亿美元将以现金支付,其余以修改贷款条款或豁免抵押贷款的形式进行.

2011年4月,政府要求负责回收抵押贷款的银行业者即贷款服务商,审查止赎过程中的失误是否已经损害到借款人.

审查对象集中于2009-2010年发生的止赎案,检查审批过程,包括"自动签名"问题,即贷款服务商的雇员或承包人未经审查就签署了文件.

美国通货监理局表示,逐件审查的工作进展缓慢且成本高昂.

审查工作已经花费了逾15亿美元.通货监理局官员称,有证据显示大约6.5%的贷款文件包含不同程度的错误需要赔偿,但大部分错误涉及的赔偿金额远低于12.5万美元.

和解案涉及的其他银行包括MetLife Bank(MET.N)、Aurora Bank FSB LEHBF.UL、PNC金融服务集团(PNC.N)、Sovereign Bank NA SOVBAN.UL、SunTrust Banks Inc(STI.N)及U.S. Bancorp(USB.N).

**仍存在一些障碍**

对美国银行来说,在上述两项和解案中,其与房利美之间的和解金额更为庞大.房利美和房贷美FMCC.OB实质上是从银行买入抵押贷款,然后打包成债券卖给投资者.但这两家机构称,银行在抵押贷款繁荣时期出售给他们的一些贷款原本就不该出售,因为存在借款人谎报收入等问题.这两家抵押贷款融资机构正在敦促相关银行回购贷款.

美银与房利美的和解并没有使美国司法部去年对美银提起的诉讼画上句号.金融界一直在密切关注该诉讼案的进展.

"我们针对美银不计后果且具有欺诈性放贷行为的诉讼不受影响,实际上,该诉讼与今日各方达成的和解明确切割开来,"司法部首席公共信息官Ellen Davis表示.

司法部的诉讼案指控Countrywide和美银将数以千计的有毒抵押贷款出售给房利美和房贷美,给纳税人带来了逾10亿美元的损失.

尽管如此,投资者似乎认为美银正走在正确的轨道上.美银股价周一触及2011年5月以来的最高位,收在12美元左右.当2011年8月巴菲特(Warren Buffett)以50亿美元投资援救美银时,他获得可以每股7.14美元购买该银行7亿股的认购权证.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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