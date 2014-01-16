美国银行第四季获利大增近30亿美元 摆脱金融危机影响迹象清晰

路透1月15日 -美国银行(BAC.N)周三公布季度获利大增近30亿美元，因营收增长且抵押贷款损失减少。这是迄今该银行摆脱金融危机影响的最清晰迹象。

这家全美第二大银行的业绩在多数业务上都很强劲，其中消费者银行业务创2011年以来最佳季度表现，同时财务管理和全球银行部门亦录得创纪录的营收。

“由于客户基数和营收的增长，该银行的业绩显示出一些积极的动能，”投资公司Finger Interests的分析师Jonathan Finger说。该投资公司持有美国银行的股份。“当然，股价一直表现得非常不错。”

美国银行股价周三收高2.3%至17.15美元，稍早曾一度升至2010年5月来最高的17.42美元。该股票在2013年大涨了34.6%，表现超越整体大市，而且较2011年12月危机后所创低点也已经上涨了约250%。

美国银行周三表示，第四季抵押贷款业务的亏损从上年同期的37亿美元降至11亿美元。该行在上年同期与联邦政府和抵押贷款巨头房利美FNMA.OB就房屋止赎和坏账事宜达成了几项和解，总金额超过50亿美元。

第四季的业绩受到了整个行业抵押贷款再融资活动下滑的冲击。当季该行新增房屋贷款额116亿美元，较第三季下降49%。

美国银行并未解决所有金融危机期间遗留的问题。第四季诉讼相关支出跳增至23亿美元，上年同期为9.16亿美元。财务长Bruce Thompson表示，这部分支出的增长与抵押支持证券的诉讼有关，但不愿详谈。

尽管如此，该行目前的财务状况仍比金融危机期间接受联邦政府救助时好了很多。该行根据巴塞尔III规定计算的资本充足率从2012年第四季的9.25%升至9.96%，其并表示，有望在未来38个月内都不用再到债市融资。

该公司第四季净利为31.8亿美元，合每股盈余(EPS)为0.29美元；2012年同期分别为3.67亿美元和0.03美元，当时公司获利受到约50亿美元的抵押贷款相关支出的拖累。营收增长14%至223亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计EPS为0.26美元。

“这家公司正在摆脱麻烦缠身的境地，”NAB Research的银行业分析师Nancy Bush说。

美银业绩转佳对巴菲特(Warren Buffett)的助益尤大，他旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)在2011年自美国银行买进50亿美元的优先股及权证，而当时其他投资人都对美银的抵押贷款曝险感到不安。巴菲特表示，他计画在这些权证在2021年到期之前不久加以执行；若他以当前价格执行这些权证，则可以马上取得70亿美元的售股获利。

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**缩减成本有成**

美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)在2010年接掌大权、并在2011年宣布每年节约80亿美元的计画，他一直把焦点放在缩减成本上。该行在迈向他所设定的目标上有所进展，第四季营业成本下滑6%至173亿美元。

“回想他接任后过去三年时间，当时没有人相信他能够完成这些工作。”Bush表示。“他就像小猎犬一样，给他设定一项任务，他就会不断地挖呀挖，直到挖到骨头为止。”

信贷成本亦持续下滑。该行第四季提列3.36亿美元的坏帐拨备，上年同期则是22亿美元。该行从拨备中提用12亿美元打销坏帐，上年同期打销坏帐金额则达9亿美元，第三季则为14亿美元。

随着该行各大主管逐渐掌控其他问题，莫尼汉去年4月称，提升营收将会是主要重点。

这些努力或许已经正在发挥成效。美国银行第四季全球财富及投资管理业务营收增长7%至45亿美元，主要由手续费收入增加、以及客户扩大存入资金所带动。净利大增35%至7.77亿美元的纪录新高。

投资银行部门营收也增加，手续费收入增加9%至17亿美元，因全球各地企业利用股价处于高档之际筹措股权资本。美国银行多位高阶主管持乐观态度，认为该公司将会因为债券及股票承销活动增加而受惠。

整体全球银行业务营收增加9%至43.1亿美元，但净利下滑9%至12.7亿美元，因该行提拨更多资金以涵盖商业贷款可能出现的损失。

股票交易营收较上年同期跳增27%至9.04亿美元，债券交易营收则是扩增16%至20.8亿美元，但不包含与该公司债务价值变化相关的帐目调整。债券交易业务中，信贷及抵押贷款相关产品的交易转强，抵销了利率及商品产品不振的情形。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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