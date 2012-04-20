美国银行交易营收倍增 正摆脱抵押贷款业务问题

* 销售及交易营收增加逾一倍

* 贷款损失拨备及费用下滑

* 帐务调整支出损及获利

* 潜在的抵押贷款问题仍是一大隐忧

记者 Rick Rothacker 编译 张明钧

路透4月19日电---美国银行(BAC.N)周四公布优於预期的第一季获利,显示这家美国第二大银行业者正在摆脱金融危机以来持续缠身的抵押贷款问题.

和摩根大通(JPM.N)及富国银行(WFC.N)等竞争对手一样,美国银行也扩大企业贷款.同时该公司不含帐务调整的交易获利也增加.

美国银行是受创最深的大型银行业者之一,但在持续复原当中.该行3月已经通过了美国联邦储备委员会(美联储,FED)的压力测试,令投资人关切的焦点从资本需求,转向其在利率偏低且监管趋严环境下的获利成长能力.

对於美国银行而言,要提升获利恐有困难.该行的主力消费性银行业务营收再度下滑,而这项业务持续受到新法规的束缚.整体贷款下滑约3%,因消费者贷款下滑盖过了企业贷款成长.

美国银行提列的贷款损失拨备金额创下2007年以来的季度新低.不含一项帐务费用的销售及交易营收则是创下2009年收购美林以来的第三高.

浏览美国银行、花旗及摩根大通的营运及股价表现比较图表,请点选:(link.reuters.com/qud77s)

美国银行股价一度上涨2.7%,但随後与大盘一同回落,终场收低1.7%至8.77美元.美国银行今年至今上涨约58%,相当於2011年全年跌幅.

**帐务费用**

美国银行第一季净利为6.53亿美元,每股获利(EPS)为0.03美元,低於上年同期的20.5亿美元及0.17美元.

该行公布与其债券价值变动相关的48亿美元帐务费用,而这有部分被28亿美元的股票投资及债务相关交易的获利所抵销.

在排除债务估值调整後,EPS为0.31美元.

汤森路透I/B/E/S调查分析师的平均预估为0.12美元.美国银行表示,分析师往往不将债务估值调整纳入其估计中.

包含帐务调整的整体营收从269亿美元下滑至223亿.该行提列了24亿美元的备抵坏帐,上年同期则为38亿美元.

而在资本市场业务方面,美国银行的销售及交易营收达38亿美元,高於第四季的15亿美元,但低於上年同期的46亿美元.排除债务估值调整後,销售及交易营收则是较上年同期小增.

该行固定收益交易业务格外强劲,因欧债危机的疑虑减轻.在营运表现改善的同时,该行所持有高风险资产也较上年同期减少.

依据当前法规,美国银行第一季一级普通股资本比率、也就是核心股本相对於风险加权资产的比率升至10.78%,高於第四季的9.68%,因该公司向员工发行股票、削减资产且累积盈余.

财务长Bruce Thompson在分析师电话会议上表示,依照未来的资本标准、也就是所谓的巴塞尔III规定,该行预期一级普通股资本比率将在年底前达到7.5%以上.该行先前的预估为介於7.25-7.5%.

根据仍有待通过的规定,大型银行业者的资本比率可能须在2019年之前达到约9.5%,不过许多银行预计会更早达到这个目标.

"他们持续显示正朝这个目标加速迈进."Guggenheim Partners分析师Marty Mosby表示.

Mosby表示,美国银行达成目标的快慢取决於抵押贷款相关诉讼费用及损失,而这有很大部分与其在2008年收购Countrywide Financial有关.他估计这些税後损失可能介於150-400亿美元.

美国银行的五大业务获利均较前季成长,但消费及企业金融部门的营收持续呈现下滑趋势.

在营收成长难度提高的情形下,美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)将寻求降低成本以提高获利.

第一季费用下滑5.6%至191亿美元.

除了裁员之外,该行曾表示,计画在未来几年削减750个分行.第一季整体分行数量减少约50家至5,651家.莫尼汉在电话会议上表示,该行可能在一些绩效不佳的市场出售部分分行.

莫尼汉和Thompson均不愿评论可能出售美国以外财富管理事业一事.路透本周披露,该行希望从出售这些事业取得30亿美元.(完)

--译文审校 徐文焰/张涛

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