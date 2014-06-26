美国个股：美银将在遗留资产和服务部门裁员540人

欧洲股市：本周创12月来最佳周度表现，因新资金涌入
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透6月25日 - 美国银行 准备在亏损的遗留资产和服务部门裁员540人。该部门负责处理拖欠的抵押贷款。
美银发言人Dan Frahm向路透称，此次裁员涉及该部门在北卡罗来纳州夏洛特办事处约60%的人力。办事处提前60天获得了通知。
发言人表示，这些雇员可以选择申请美银的其它工作岗位，例如在夏洛特呼叫中心的150个职位，以及位于该市的另外250个职位。
Charlotte Observer最先报导了裁员消息。(完) (编译 许娜；审校 王兴亚)
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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