美银暂停回购股票和增派股息计划 因资本数据出错

路透4月28日 -美国第二大银行--美国银行(BAC.N)周一表示，监管部门已通知其暂停回购更多股票和上调股息的计划，此前该行发现自己错误地计算了资本金数据。

美银表示，改正数据后，资本水平将减少40亿美元，为美国联邦储备委员会(美联储/FED)批准其明年返还给股东额外资本的大约四分之三。

受此消息影响，美银股价周一重挫6.3%，收报14.95美元，为2012年11月以来最大单日跌幅。

这也突显出大型银行计算合适资本水平的难度有多大，尤其是在监管部门要求进行的压力测试情况下。美银现在不得不第三次递交向股东返还更多资本的请求，美联储自己此前也错误地估计了美银在压力测试情况下的最低资本比率。

美联储表示，如果美银想在未来四个季度向股东返还更多资本，就必须在30天内递交修改了错误并确保不会再出问题的新计划。

美银表示，新计划的规模可能比原计划更小。该行3月时获得当局批准回购40亿美元股票，并将每年发放的股息额提高逾15亿美元，或每股股息从1美分提高至5美分。

分析师称，美银可能维持股息提高幅度不变，但不再申请股票回购。

这一会计错误源自与美林有关的债务。美国银行在金融危机期间收购美林后，承担了这些债务。

美国银行已经不得不降低2014年的资本回馈规模。美联储称，美林最初的计划将导致该行留存的资本金过少，难以经受设想中的经济危机的冲击，因此要求美银调整计划。

美银周一宣布的问题是有关如何计算美林已发行结构化票据的价值。根据公认会计原则(GAAP)，此类票据的价值变化会影响到该行的获利和资本水平。

不过监管机构不太在意根据GAAP计算的资本水平，而是非常关注被成为“监管资本”指标，后者剔除了结构化票据的价值波动。在作出调整时，美银并未考虑到部分票据已经到期或被赎回这一事实。

美银表示，监管资本和资本充足率的降低不会影响到该行以往的合并财务报告，也不会影响到股东权益。(完)

(编译 许娜/徐文焰；审校 张荻)

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