北京银行董事长建议推动投贷联动 支持银行设投资子公司

路透上海3月3日 - 中国全国人大和政协会议本周开幕。全国政协委员、北京银行(601169.SS)董事长闫冰竹建议，修改现行相关法规，允许商业银行向非银行金融机构和企业投资等，为投贷联动业务的开展提供有利的法律环境，并支持商业银行设立具有投资功能的子公司。

据中国证券报周四报道，他指出，在放开的过程中，可以采取典型示范、分层推进、成熟一家放开一家的模式。同时，搭建信息共享平台，加强商业银行与券商、律师等中介机构的联动，积极对接创业板、新三板等场内及场外资本市场，打通一级市场和二级市场。

中国银监会主席尚福林在今年初的全国银行业监督管理工作会议上透露，今年将推进投贷联动融资试点工作。

闫冰竹认为，作为科技型中小微企业融资方式的一次重大创新，商业银行通过投贷联动，以“股权+债权”的方式，不仅能为种子期、初创期的科技型中小微企业提供有效的融资支持，更能以股权收益弥补信贷资金风险损失，让银行进一步分享企业成长的收益，从而实现“双赢”。 他表示，虽然商业银行多渠道尝试开展投贷联动业务，取得了一定成效，但由于受到多方面因素限制，业务范围和业务量都相对较小，未来还需进一步加大支持力度。因此，他在提案中就加快推进投贷联动发展建议试点先行，营造良好的监管环境。

首先，引导商业银行在组织架构、管理方式、绩效考核和金融产品等方面创新，发展投贷联动业务；其次，允许更多符合条件的中小银行开展综合经营试点，通过持有信托公司、基金公司等资产管理机构牌照开展集团内投贷联动。

另外，继续完善财税、担保、信用体系等配套政策，设立政策性担保风险补偿基金、产业引导基金等，支持商业银行投贷联动。鼓励有实力的中小银行设立众创空间等平台机构，发挥中小银行的客户优势，打造多样化的创新孵化器，实现投融资快捷对接。 闫冰竹还建议，监管机构转变以“历史出身”形成的监管分类方式，逐步过渡为以资产规模和监管评级为主要标准、能上能下的动态监管方式，以促进中国银行业持续稳健发展。（完）