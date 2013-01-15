中银航空租赁称将向空客订购50架A320飞机

波音成立风险投资部门 投资两家科技新创公司
路透西雅图4月5日 - 波音周三表示，已经成立一家风险资本事业，并投资了两家科技新创公司，这是大型企业认为跟上设计和产品制造技术日新月异步伐至为重要的最新迹象。
路透香港1月15日 - 中银集团旗下的飞机租赁公司--中银航空租赁周二表示,将向法国空中巴士(空中客车,Airbus)EAD.PA订购50架A320飞机.
中银航空租赁在一份新闻稿中指出,此批飞机总目录价格为50亿美元,将于2014至2019年交机.
中银航空租赁是中银(3988.HK)(601988.SS)全资子公司,总部位于新加坡,与中银共同提供广泛的租赁管理及飞机融资服务,包括向航空公司提供债务融资及购机资金.客户可选择单独的飞机融资服务,或是结合经营租赁的一揽子服务方案.(完)
(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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路透惠灵顿4月6日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团周四宣布，出售在新西兰一个天然气田的持股，同时增持运营该天然气田合资公司的持股。此举可能是为以后撤资做准备。
路透悉尼4月6日 - 亚洲股市周四下跌而债市上涨，就在美国及早实施财政刺激措施的可能性进一步下降之际，又有迹象显示美联储今年稍晚或开始缩减资产负债表规模，这导致风险偏好降温。