中银航空租赁称将向空客订购50架A320飞机

路透香港1月15日 - 中银集团旗下的飞机租赁公司--中银航空租赁周二表示,将向法国空中巴士(空中客车,Airbus)EAD.PA订购50架A320飞机.

中银航空租赁在一份新闻稿中指出,此批飞机总目录价格为50亿美元,将于2014至2019年交机.

中银航空租赁是中银(3988.HK)(601988.SS)全资子公司,总部位于新加坡,与中银共同提供广泛的租赁管理及飞机融资服务,包括向航空公司提供债务融资及购机资金.客户可选择单独的飞机融资服务,或是结合经营租赁的一揽子服务方案.(完)

(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)

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