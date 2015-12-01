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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 02:51 BJT

标题新闻：美地区法官裁决中国银行藐视法庭拒不提交被控出售假冒奢侈品商家的帐户信息，从12月8日起每日罚款5万美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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