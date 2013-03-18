《阳歌专栏》中行董事长转任证监会主席

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**中行董事长转任证监会主席**
中国两会结束，各监管部门和国企负责人“换岗”，中国银行(3988.HK)(601988.SS)原董事长肖钢辞任，将出任证监会主席。
在西方国家，有时候也有业界高管转而担任政府重要职务的事例，譬如前高盛执行长保尔森后来担任美国财长，但这样的情况还是相对少见，很少有从企业高管职位直接转任政府职务的情况。
而中国的情况则截然不同，尤其是在金融业，企业高管转而掌管监管部门的情况颇为常见，当初2011年10月时的调整更大，当时农行(1288.HK)(601288.SS)董事长项俊波和建行(0939.HK)(601939.SS)董事长郭树清分别转任保监会和证监会主席。
时隔一年半，郭树清将离开证监会。郭树清执掌证监会这一年半间，中国股市走势惨淡，去年是全球主要股市中表现最差的之一。
此次金融监管部门换将，对中行、对中国整个银行业意味着什么呢？坦白说，我认为意义不大。许多企业高管可以轻易互换岗位，这并非说他们能力不强，而是他们中的多数人是颇具能力的官僚，深谙聆听高层的指令。
对那些高管转任政府重要职位的企业而言，也许有个好处就是在业界监管部门有了重要人脉。譬如，以肖钢转任证监会主席为例，或许中行未来涉足证券交易业务会更容易些，也或者能在中国IPO案中争取到更多的投行业务。
因此未来一两周，我们可能会看到中行股价略涨，也可能看到中行在未来两年中受益于肖钢此次获任。但归根结底，这些人事变动主要反映出来的，是中央政府和大型国企间的密切联系，这其中有政策因素，也有商业因素。
一句话：中行前董事长获任证监会主席，也许对中行有利，而最主要反映的是中央政府和大型国企间的密切联系。
**央视炮轰苹果**
中国中央电视台在315晚会上曝光了一些全球大品牌，而苹果(AAPL.O)首当其冲。老实说，我不是特别同情苹果。不过我要指出的是，苹果在中国似乎承受了异常多的猜疑，任何关于苹果及其合作者的负面消息几乎都能成为头条。
央视315晚会炮轰苹果，各大媒体也紧随其后，重复了央视报道中的发现，让每个读了报纸、看了电视或者上了网的人都获得该消息。
央视曝光称，苹果为因质量原因而申请换机的用户更换手机时不更换后盖，以规避新机保修期重新计算的政策。将更换后的手机不归类为新机，苹果就无须对他们延保一年。
我需要把相关文章读两三遍，才最终理解其中的逻辑，尽管一些苹果维修店的确是通过这种方式规避保修责任。但我认为苹果的做法问题相对不大，只会影响少数人。
而央视在晚会曝光的其他问题看起来要严重得多。大众汽车(VOWG.DE)的DSG问题被一名消费者称为“定时炸弹”。网易(NTES.O)和江淮汽车也分别中枪，前者被指侵犯用户隐私，后者被指使用不合格钢板。
我认为央视315晚会相对平衡地曝光国内外品牌值得赞赏。但同时，从央视对于苹果的过度关注来看，央视记者明显面临对苹果挑刺的巨大压力。我当过记者，知道有些媒体中编辑施加的压力很大，以揭露出苹果这种大企业的短板。
当然，这些编辑选择相对干净的目标时也比较明事理。央视炮轰苹果看起来有些没必要，因为问题看起来并不大，只会影响一小部分人。大众汽车的问题看起来要更严重，但是并未获得央视跟苹果一样的着墨，而对国内企业的曝光似乎是附加的。
总之，苹果和麦当劳(MCD.N)等大型跨国企业应该预见这种待遇，不只在中国，在大多数市场情况都如此，因为树大招风，媒体需要他们的负面新闻。我觉得央视曝光不会给苹果带来多少长期冲击。不过这种负面报道的累积最终难免会损害苹果在中国的形象，影响其销售。
一句话：央视315晚会炮轰苹果维修政策，是媒体夸大在华外企问题的又一范例。（完）
编译：朱淑珍/李富强 发稿：程芳/张家伟
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