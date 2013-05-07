中国银行停止接受涉及朝鲜外贸银行的资金转账业务

路透北京5月7日 - 中国银行(3988.HK)(601988.SS) 新闻处周二表示，中国银行已向朝鲜外贸银行（Foreign Trade Bank）发出关闭账户通知，并停止接受涉及该账户的资金转账业务。

而中国以资产计第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)则表示，该行根本没有与朝鲜外贸银行的业务往来。

美国3月宣布对该银行的制裁，称其帮助向朝鲜核项目提供资金。4月日本亦作出相同举动，预计澳大利亚也将采取同样行动。美国的制裁措施禁止美国机构或个人与朝鲜外贸银行进行任何交易。美国亦在说服欧盟制裁该银行。（完）

(发稿 张胜男/谢衡; 审校 黄凯)

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