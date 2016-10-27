中国银行第三季净利增长2.4% 好于预估的增长2.1%

路透上海10月26日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行(3988.HK) (601988.SS)周三公布，第三季净利增长2.4%，好于分析师预期。

6-9月的第三季净利为418亿元人民币(61.8亿美元)，上年同期为408亿元人民币。

根据路透整理的数据，这个业绩好于三位分析师的预估均值增长2.1%。

第三季中行的净息差继续受到压缩，由6月末时的1.90%降至1.85%。

截止9月底的不良贷款率由三个月前的1.47%微升至1.48%。(完)