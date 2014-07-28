交行称正积极研究深化混合所有制改革的可行方案

路透上海7月28日 - 针对媒体报导，以资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周一回应称，正在积极研究深化混合所有制改革、完善公司内部治理机制的可行方案，以此推动交行改革的深化，强化风险管控与责任约束机制，激发经营活力和市场竞争力。

交行周一公告指出，交通银行作为上市公司，已形成了国有资本、社会资本和海外资本共同参与的股权结构，具备了混合所有制经济的基本特征。交行高度关注国家在混合所有制经济以及金融体制改革等方面的要求，正研究深化混合所有制改革的可行方案。

公告未透露更多细节。

两位熟悉情况的消息人士上周五对路透表示，交通银行已上报“实施混合所有制”的申请，目前在等待相关部门的批准，这将开国有银行试点的先河。

受此消息影响，交行A股周一收于涨停位4.22元人民币，H股收升6.22%至5.81港元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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