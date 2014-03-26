《独家新闻》塞浦路斯银行正评估重组计划，重新审视所有方案--执行长

路透尼科西亚3月26日 - 塞浦路斯银行 执行长John Hourican表示，该行正在评估重组计划，可能会把数以十亿欧元计的资产放到一个所谓的“坏账银行”。

Hourican去年10月上任，当时有关把塞浦路斯银行220亿欧元(303.2亿美元)优良贷款和不良贷款放到一个法人实体的计划才刚刚完成。此计划还假设该行在2017年前仍将依赖塞浦路斯央行提供的部分紧急资金。

但Hourican希望再次评估下所有选项。其此前曾担任过苏格兰皇家银行 投资银行部门主管。

“我们已经任命汇丰帮助检查我们所有的企业融资议程，包括集团的整个组织结构，”Hourican接受路透采访时称。

“我希望我们银行能重新开放所有方案--是否继续执行我们现在的计划？是否有可能组建一家更正规的优质银行/坏账银行？是否还有其它加快重组计划的选择？”

通过创建一家坏账银行，塞浦路斯银行将摆脱不良贷款的困扰，更容易组建一个“正常的”银行来为自身融资及支持本国经济。根据塞浦路斯与欧盟和国际货币基金组织(IMF)达成的100亿欧元援助协议，组建坏账银行是可能的方案之一。

汇丰 工作组由旗下欧洲金融机构集团主管Tim Sykes领导，其此前曾在英国金融投资署担任高级官员。汇丰的评估工作将花费数周时间。该行证实参与评估，但拒绝进一步置评。(完) (编译 许娜；审校 田建华)