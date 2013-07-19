东亚银行深圳前海支行周五开始营业

路透香港7月19日 - 东亚银行(0023.HK)称，旗下东亚银行中国筹建的深圳前海支行于周五开始营业，成为首个重点服务前海深港现代化服务业合作区客户的内地外资银行网点。

东亚银行主席兼东亚中国董事长李国宝在一份声明中称，“东亚中国是深圳市以至内地拥有最庞大分行网络的外资银行之一，未来将继续致力参与前海的发展，为香港与内地金融业之合作和创新作出贡献。”

东亚是首批获批筹建前海支行的香港银行，该行于今年初成功发放其第一笔前海跨境人民币贷款，之后陆续与前海股权交易中心、前海金融资产交易所签署战略协定。

前海跨境人民币贷款项目此前共有15家香港的银行签署总金额20亿元的贷款协议，另有两家深圳的银行向香港企业提供了6.2亿元贷款，令跨境贷款呈双向流动。

根据管理细则，在前海注册及实际经营的企业可以从香港经营人民币业务的银行借入人民币资金，贷款用途则应在符合国家有关政策的前提下，用于前海建设与发展.前海跨境贷款的期限及利率则由借贷双方自主确定。

2010年8月经国务院批复，前海深港现代服务合作区正式出台，在这块位于深圳西部，面积约15平方公里、相当于五个伦敦金融城的土地上，最受人瞩目的是透过中港资金流动的“模拟”资本项目开放。除了离岸人民币贷款外，贸易投融资、中长期债券发展等金融业务在此地区展开试点。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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