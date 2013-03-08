英央行未推出进一步刺激计划 卡梅伦呼吁央行采取行动支持经济

* 英国央行决定不重启刺激计划

* 英国首相卡梅伦呼吁央行采取行动支持经济复苏

* 英国央行决议公布后英镑跳涨

路透伦敦3月7日 - 英国央行周四未推出新的经济刺激计划，而承诺将继续削减赤字的首相卡梅隆则呼吁央行采取行动促进经济增长。

此前经济学家对央行是否恢复购买公债这一重要刺激计划看法就存在分歧，因有迹象显示英国经济有可能滑入金融危机以来的第三次衰退。

央行决议公布后，英镑兑美元自两年半低点附近跳涨。

卡梅伦为自己的财政紧缩政策进行辩护，驳斥那些认为紧缩过度可能扼杀经济成长的批评意见，称政府必须削减支出和举债。

“我们将无法实现可带来长期增长的持续经济复苏...除非解决政府支出和举债过度这些根本问题，这些问题损害着我们的整体经济，”他在英格兰约克郡的一次讲话中说。

“英国央行必须支持经济的复苏，同时不能将金融稳定置于风险之中。”

然而赞成英国央行进一步购买债券(即量化宽松)的票数不足。最新数据并未明确显示经济将步入衰退，通胀率预计在2016年以前仍高于2%的央行目标水平，央行内部一些人士怀疑购债是否是扶助经济的最佳方式。

上月，包括总裁金恩在内的三位央行决策者投票赞成进一步购债，这一分歧出人意料，重新燃起市场对进一步刺激举措的期待。

和以往一样，央行周四没有发布声明来解释本月不出台进一步刺激措施的原因。因此，在3月20日公布本次会议投票结果之前，央行距离改变立场有多接近还不得而知。而在同一天，财政大臣欧思邦也将公布最新预算案。

有人揣测欧思邦可能会利用公布预算的机会，将英国央行的职责从打击通胀更多地转到支持经济增长上面来，因为他增加公共支出的空间有限。

新任总裁卡尼7月到任后，可能出现更全面的改变。卡尼目前是加拿大央行总裁，他表示希望探讨做一些改变，将重点更多地放在促增长方面。

分析师表示，英国央行已经对其在两年时间内实现2%的通胀目标承诺采取灵活解读，因此在预算案中改变措辞也许实际上并没有什么作用。

“我们认为目前不会有进一步的资产购买行动，但针对央行货币政策立场的臆测将会持续不断，”加拿大皇家银行(RBC)经济学家Jens Larsen说。他曾在英国央行工作过。

**进一步的量化宽松？**

虽然经济学家并不认为卡梅伦的讲话是直接暗示央行要立即采取行动，但许多人仍相信政策刺激是越早越好。

“我们仍预期货币政策委员会(MPC)会很快重启量化宽松计划，”花旗英国经济分析师Michael Saunders说。“实质和名义GDP增长都很疲弱，同时一大批企业调查结果证实经济成长依然迟滞。”

卡梅伦讲话之前，商业创新及技能大臣祈维信博士也对严格紧缩的好处表示怀疑。

他在一家报纸的专栏撰文指出，现在金融市场要比2010年联合政府开始执政时平静得多，预算赤字与GDP之比为11%。他表示，英国也许可以多借一些钱投资于基础设施--这一观点与国际货币基金组织(IMF)有部分相似之处。

英镑年内迄今累计下跌约6%，因英国央行官员暗示或需英镑进一步贬值来降低贸易逆差，而且能够容忍未来几年通胀率超出目标水平。

英国央行面临的问题是，进一步购买资产是否是刺激经济的最佳方式。欧债危机、实质薪资下滑和政府缩减财政都打击了英国经济。

英国商会(BCC)周四调降经济增长预估，称财政政策会更有效。

决策者认为，量化宽松政策仍有施展空间。央行副总裁塔克上周称，“委员会没人认为量化宽松已经走到尽头。”他在2月会议上未支持进一步购买债券。

他还提出其它一些想法，包括提高银行在央行存款的成本，以鼓励他们给企业发放贷款。(完)

(编译 郑茵/程琳; 审校 张涛/徐文焰)

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