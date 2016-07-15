英国央行官员霍尔丹称8月应提出强力货币政策刺激措施

路透伦敦7月15日 - 英国央行首席经济学家霍尔丹周五表示，英国央行必须“及时且强力”行动，以刺激经济及提振信心。

霍尔丹在英国退欧公投后的首次演讲中表示，央行必须及时提出一套能够满足两方面的宽松货币政策措施，赶上8月4日的利率会议。

“如果要支撑预期心理及信心，我认为这个货币政策回应需要及时提出，而且强而有力。所谓及时，我指的就是下个月，”他称。

英国央行周四并未如预期般地降息，令各市场大感意外，该行决策人士称，在下月新的经济预估出炉时，可能会提出更为全面的成套措施。

霍尔丹并未提及这些措施的任何细节。

霍尔丹表示，央行应宁可错在过于积极回应，因在英国利率利率已经接近于零之际，外界可能对货币政策提振需求的有效性提出质疑。

“我宁愿冒险拿牛刀来杀鸡、也不愿像电影肖申克的救赎(刺激1995)里主角用小锤子凿出逃狱之路，”他说道。

霍尔丹表示，他预期英国经济未来几季将实质放缓，但预期不会崩溃。

他补充称，企业更有可能“小幅调整”、而非“狂砍狂删”招人和投资计划。(完)