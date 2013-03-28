《热点透视》英国央行金融政策委员会首次出击力道温和

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 George Hay
路透伦敦3月27日 - 监管英国银行业资本情况的新主管机构，以扮白脸警察的姿态初试啼声。金融政策委员会(FPC)隶属英国央行，成立目的是监督国内银行的宏观经济风险。FPC已经下令英国银行业者年底前增资250亿英镑。这个数字很大，但原本可能更糟。
去年11月时，即将卸任的英国央行总裁金恩一席谈话引发侧目。金恩宣称，如果英国银行业资产经过适当的风险权重评估，加上对未来坏帐及不当销售行为赔偿的拨备负担，英国银行业的资本应该会损耗500亿英镑。FPC似乎仍然如此认为。但目前FPC只要求银行业者补强这个数字的一半。
这个资本缺口不会太难填补。银行业者已经拟出计划，将透过各种方式在今年筹资125亿英镑，其中大概包括保留盈余、处分资产、及发行混合型债券等方式。虽然受此政策影响的银行名单并未公开，不过麻烦比较大的看起来是国家控股的苏格兰皇家银行(RBS.L)及莱斯银行集团(LLOY.L)。这两家银行各需增资约50亿英镑，而他们或许只需要保留盈余及发行或有可转债，就可以达成。
FPC原本可以更加严厉的。FPC要求银行业者年底之前依据巴塞尔III的标准，达到核心一级资本充足率7%。许多欧洲银行已经、或是预计年底前达成巴塞尔III定义的的9%或10%的资本率。英国银行业者还要多花几年才能达到相同水准。FPC计算资本需求的方法细节不详，但看起来也不像是非常严苛。英国对银行抵押贷款资产给予15%风险权重的新规定，虽然比以前高，但低于其他国家正在考虑的水准。
FPC的宽容处理风格，或许反映出FPC对自己的评估方法很有把握。但以英国疲弱的经济来看，这或许也意味着苏皇及莱斯2014年有机会向股东发放股息，政府也更有可能出售部份持股。难怪投资人对FPC的决定反应平静。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。