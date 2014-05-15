《热点透视》英国央行维持低利率应对闲置产能目前看似合理

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 王冠中

路透伦敦5月14日 -投资人要是认为英国经济已近乎准备好迎接利率升高，那就是没听懂英国央行总裁卡尼的话。卡尼不认为强劲房市和失业率下滑，就表示英国没有闲置产能且通胀将上扬。卡尼可以说是在冒险，不过目前而言，试着推迟升息的做法或许是对的。

英国央行周三公布了倍受关注的季度通胀报告，卡尼在随后的记者会上提出了最新的预测。他驳斥了货币政策是对抗可能的房市泡沫的正确工具，指出这是金融政策委员会6月会议时该做的事。他对就业增长以及失业率降至6.8%也没特别感兴趣。

相反地，他更加关注闲置产能，也就是专业人士所谓的产出缺口。这要有这类央行副总裁宾恩所称的“模糊概念”规模够大，就会让劳工薪资无法实质增长，生产者也难以调高售价。货币政策委员会认为产出缺口约相当于国内生产总值(GDP)的1-1.5%。

货币政策委员会认为，经济远称不上畅旺。GDP规模仍不及危机前的峰值。自雇就业占到过去一年来新增就业数量的逾一半，而且大都可能是迫于无奈之举。基本工资年增幅仅1.3%，低于1.6%的通胀率。此外，GDP增长伴以出口下滑，显示不均衡的经济景况，很容易就会回跌，尤其是在升息时。

尽管如此，英国央行的做法还是有风险的。尤其值得注意的是，金融政策委员会或许无法抑制房价涨势。但就目前而言，对贫乏经济的担忧多过伦敦房价泡沫，看起来是对的做法。若央行对于经济闲置产能的看法不是全然错误，英国利率维持在当前水准的时间可能会比投资人预期的还要久。(完)

(译文审校 高琦)

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