英国央行的政策任务若调整 或加速英镑跌势

* 期权偏好显示英镑将进一步走软

* 英国央行的政策任务若有调整，将使英镑的反弹面临挑战

* 一些对冲基金押注英镑兑美元三个月内将触及1.45美元

路透伦敦3月19日 - 期权市场价格暗示，英镑兑美元料将重拾跌势。如果本周的英国预算案对英国央行的政策任务有所调整，可能会让英镑加速跌至四年低位。

英镑今年是继日圆之后表现最差的主要币种，不断遭遇无情的卖压。英镑兑美元已贬值7%，兑欧元则跌5.5%，因英国经济有三度衰退之虞，且有可能进一步宽松货币政策。

衡量投资人对押注英镑兑美元看涨或看跌的期权需求情况的一个月风险逆转指标显示，偏向英镑贬值的看法为去年7月以来最为强烈。

“这项风险逆转指标显示投资者更加看空英镑/美元，”法国兴业银行期权策略师Olivier Korber表示。”较低的经济成长预测将促使英国央行宽松货币政策”。

交易商指称，对冲基金对英镑看跌期权有稳定的需求，如果英镑三个月内跌至1.45美元就能够赚钱。多数银行对年底英镑汇率的预估水平甚至更低。

当然，英镑自上周触及33个月低点1.4832美元后已小幅反弹。交易商称这是由于一周期期权押注英镑将从周二的1.5120附近升至1.53美元，从而带来的一些买需。

不过分析师认为，由于英国疲于应对经济增长接近停滞的局面，而且面临进一步的减支举措，英镑的任何反弹都将短暂，且是进行抛售的机会。

在这种不利状况下，英镑的表现预计将赶不上美元等经济正在复苏国家的货币。

**获利了结**

英镑上周小幅回升之际，投机客持有的英镑净空仓也升至2011年底以来最高。这样极端的仓位水平下，一些人了结获利，从而推动英镑上升。

投资者预期，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在本周的政策会议上，坚持有可能压低美元的超宽松货币政策。这也有助于英镑走势。

最后，一向主张压低英镑以促进出口的英国央行总裁金恩上周却态度转变，表示英镑大跌后估值已经合理。

英镑进一步上扬的催化剂可能将来自定于周三公布的英国央行政策会议记录。

如果出于对英镑走软推升进口价格并进而刺激通胀的担忧，导致支持扩大资产购买规模的决策者人数减少，那么英镑有可能上扬。

**基本面问题**

分析师表示，投资者更愿意通过抛售英镑兑美元的方法来表达不看好英国的态度，而不是卖出英镑兑欧元。他们说，欧元区衰退的前景，以及塞浦路斯风险扩散的忧虑，可能会给欧元兑英镑带来压力。

2月以来，两年期德国公债和英国公债之间的利差收窄，但两年期美债与英债利差走至11月初以来最阔水平，有利于美元资产。

“从基本面来看，我们没有理由买英镑，”RMG Wealth Management咨询师Howard Jones说。他认为应该买入美元。“对中长期投资者来说，只要英镑升到1.50-1.60区域的中间水平，就是抛售良机。”

摩根士丹利周一调降英镑汇率预估，并警告英国可能同时出现经济成长放缓且通胀上升的情况。

“通胀预期升高，令英国成为10国集团(G10)中负实际利率最严重的国家，削弱了英镑。我们已经下调预期，预计到2013年底英镑会跌至1.43美元，2014年底会降到1.41美元。“

此前的预期分别是1.60和1.45美元。(完)

(编译 戴素萍/ 徐文焰/梁瑞雪;审校 张涛/白云)

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