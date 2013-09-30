焦点：英央行有望提早升息 料支撑英镑涨势

2011年1月26日，在华沙拍摄的美元、瑞士法郎、英镑和欧元照片。 REUTERS/Kacper Pempel

* 强劲英国数据淡化量化宽松前景，英镑因此维持升势

* 英国央行可能在欧洲央行，甚至在美联储之前升息

* 期权暗示投资者预计英镑将进一步上涨

* 欧元兑英镑料在未来一年触及0.78英镑--法兴银行

路透伦敦9月27日 - 对英镑进一步走强的押注越来越多，因金融市场中一些人士认为，英国央行有可能在全球主要央行中率先升息。

英央行没有显示出阻止这种押注的迹象，最近几个月决策者似乎减少了对英镑走强的影响的担心。

英国经济数据乐观，令人臆测英央行可能较央行总裁卡尼前瞻性指引暗示的时间更早升息。

相较之下，欧洲央行更可能降息，而不是升息。另外随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)9月18日意外维持经济刺激措施不变，一些分析师称，英央行紧缩政策的时间甚至可能早于美联储。

分析师称，所有上述因素均将带动英镑进一步上涨。尽管几个月前英镑升值令英央行烦恼不安，但近来英央行决策者的讲话显示，他们对英镑近期升值持更宽容的态度。

最鲜明的预期对比是在英央行与欧洲央行政策之间的对比，较之英镑兑美元，上述预期给予英镑兑欧元更多上涨空间。

“英央行越来越有可能在美联储和欧洲央行前升息，”法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes预计，未来一年的某时，欧元兑英镑将报0.78英镑，为2012年7月以来首见的低位。

英镑兑美元自7月初触及三年低点1.4814美元后已累计上涨约9%，英镑兑欧元自8月1日触及四个半月低位后，已累计升逾4%。

包括摩根士丹利和花旗在内的一些分析师预计，短期内英镑兑美元将报1.63美元。

9月18日公布的英国央行9月会议记录显示，此前支持应采取更多刺激举措的少数决策官员在9月会议上放弃了这一观点，因经济出现更多强劲增长迹象。

一份报纸9月27日援引英国央行总裁卡尼的话称，鉴于英国经济出现复苏迹象，他认为央行无需买入更多债券。

相较之下，欧洲央行总裁德拉吉9月23日表示，该央行准备向银行业提供更多长期贷款，以压抑市场利率不升至可能损及经济的水准。

摩根大通负责欧洲、中东和非洲现汇交易的主管Richard Usher称，英央行很难忽视英国一连串强劲的经济数据。

“英国推出更多量化宽松政策的可能性目前非常低，而且近期英央行官员的讲话反映了观点的变化，”他称，如果英镑兑美元处于1.60-1.70美元，不会特别让英央行感到忧虑。

英央行在其最近会议记录中表示，英镑走强已改善通胀前景。

多数分析师预计美联储可能将在今年底开始缩减资产购买规模，因美国经济持续改善。一旦开始缩减，英镑兑美元涨幅空间可能将减少。

霸菱资产管理的固定收益及外汇研究主管Nigel Sillis预计，英镑表现将优于欧元，因欧元区债务问题可能将重度浮现。

但英镑“兑美元似乎太高了，”他表示，“一旦尘埃落定，我认为市场将开始追高美元，因缩减购债措施即将到来。”

**期权趋势**

在卡尼7月被任命为英国央行总裁之前，很多市场人士预计他会选择进一步货币宽松。而现在这已不再是普遍看法。

期权市场趋势显示，最近几个月投资者大幅减少看跌英镑兑美元的押注。一个月风险逆转指标显示，自7月初以来，买入英镑“卖权”所要求的溢价已减少近一半。

同时欧元兑英镑期权走势显示，人们越发预计未来一年英镑兑欧元将上涨。

ING Financial Markets外汇策略主管Chris Turner称，看法倾向的变化“显示企业对欧元/英镑的人气已转变，欧元温和下跌似乎受到企业的欢迎。”(完)

(编译 于春红; 审校 隋芬)

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