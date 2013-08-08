英国央行把利率前景与就业情况挂钩 但市场并不买帐

* 以7%的失业率为行动门槛

* 卡尼称经济在复苏，但速度缓慢

* 市场波动，关注前瞻性指引中的升息条件

路透伦敦8月7日 - 英国央行周三打破传统，计划维持利率在纪录低点直到失业率跌至7%或以下，英央行称这大概要需要三年之久。

英央行引导市场对利率前景的预期和提振经济复苏的努力，并未引起很多投资者的重视，他们反而把预期的升息时间提前了--这同英央行的期望背道而驰。

新任英国央行总裁卡尼上台仅约一个月，他称英国经济正在复苏，且复苏的范围正在扩大，不过仍有很长的路要走。

“目前速度不够快，”卡尼在其首次英国央行记者会上称。“产出复苏仍处于有史以来最慢的速度。”

英国央行称，如果公众的中期通胀预期上升到危险水准，或者央行预期未来18到24个月通胀率将为2.5%或更高，以及如果低利率威胁到金融稳定性，那么央行将会考虑升息。

部分分析师认为这些升息条件引发疑问：前瞻性指引的有效期会有多长。而且可能使得英国央行更难让家庭和企业相信借款成本不会马上升高。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)去年发布了类似指引，宣布将维持接近零的低利率，直至失业率降至6.5%或通胀预期高于2.5%。

“通胀报告中包含的前瞻性指引大致在市场预料之内，但是同时还含有例外条款却出乎预料，”咨询公司G+ Economics的Lena Komileva表示，“英国央行维持利率在记录低点的预先承诺，并不像乍看上去那样可靠。”

也有人称附加条件不可能导致利率升高，因为英国央行此前从未预测过未来两年通胀率会达到2.5%，也未对通胀预期表达过严重关切。

卡尼向记者暗示，他并不担心房价回升的迹象，而且英国央行的金融政策委员会(FPC)拥有在不升息的情况下抑制金融市场泡沫的手段。

“我不认为这些‘退出条件’有那么重要，”加拿大皇家银行的Jens Larsen表示，并将他预期的升息时间推后一年至2016年底。他曾是英国央行经济学家。

更大的问题可能在于解释新政策。“这是前瞻性指引面临的挑战--让普通大众理解它，”Larsen称。

**说明情况**

卡尼上月接任英国央行总裁一职，他先前协助加拿大克服2009年金融危机的影响，做法为宣示将维持利率于低档超过一年时间。

在他今年稍早获派任英国央行总裁之际，英国经济正苦苦挣扎，难以展现一丝成长。然而在那之后，一连串意外强劲的指标显示英国已经步上通往复苏的轨道。

卡尼表示，他的前瞻性指导计划，是要说明英国央行协助振兴经济的种种努力，而不是作为新的刺激政策。

卡尼当日稍晚在接受Sky News访问时表示，他并未因为市场对于前瞻性指引的反应而烦扰，形容市场波动“非常小”。

他说，“我们尽可能地提供最大的清晰度。”

让卡尼面临更大挑战的是，其他英国央行的决策官员先前表示，他们担心在货币政策方面被绑住手脚，从而可能危及该行抗击通胀的声誉。

在被问及由九名委员组成的货币政策委员会(MPC)是否一致支持前瞻性指导计划的问题时，卡尼拒绝回答。

英国财政大臣欧思邦对于他的计划表示欢迎，并称这与政府“绝对信守”2%通胀目标”相呼应。欧思邦希望“货币积极主义”能够协助抵销财政节支政策的负面效应。

**三年后才会升息？**

英国央行政策委员称，若需要额外的刺激，他们准备好买进更多的公债，且在失业率仍旧过高的状况下，不会收回现有的买债举措。

尽管英国经济在过去三个月增强，但产出仍较危机前的峰值低逾3%，复苏力道较美国和德国疲弱许多。

英国央行现在预估，本季经济将成长0.6%，和4-6月时相同。假设利率维持不变，年成长率会在两年的时间内达到2.6%，高于三个月前预估的2.2%。

失业率料自当前水准7.8%缓慢下滑，央行预期2016年第三季时平均为7.1%。这是央行最远的预估时间。

这意味着英国央行预计至少到那时候都会维持利率不变，除非在那之前三个条件中任何一项先有突破。

但如果近期经济数据的强劲表现持续下去，失业率下降速度可能大幅加快，尤其是如果生产率没有出现英国央行所预期的改善情况下。

Scotiabank的分析师Alan Clarke称，失业人口每月以12,500人的速度减少，将足以让失业率在明年底前降到7%。

通胀率今年剩余时间内预计维持在当前水准2.9%附近，略低于先前预估，之后会如三个月前预估般下滑，在2015年年中触及2%的目标。(完)

(编译 王冠中; 审校 张涛)

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