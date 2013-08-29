英央行总裁称利率压力或引发更多刺激举措

* 如果市场反应过头，央行可能增加刺激

* 卡尼称央行的前瞻性指导明确

* 聚集于市场的利率预期是不对的--卡尼

* 松绑流动性规定，将有助于提振放款

路透诺丁汉8月28日 - 英国央行总裁卡尼周三表示，如果金融市场的反应过头了，且有抑制经济复苏之虞，那么英国央行可能会为经济提供更多的刺激。

卡尼在他出任央行总裁的首次政策演说中并宣布，放松对于银行的监管规定可能提振放款，并协助英国“稳固但非耀眼地”脱离其深度衰退。

金融市场已挑战英国央行的最新计划，即利率维持不变可能会有三年之久。卡尼表示，如果提早升息的预期加重了经济复苏所面临的风险，央行可能提供更多的刺激。

“市场上对银行利率在未来将上调的预期，可能会逐步影响实体经济所面临的金融环境，”卡尼表示。其并称，决策者将密切关注这些情况。

“若他们(金融环境)紧缩，且经济复苏未达到我们需要的强劲程度，我们将审慎考虑是否以及如何以最佳方式进一步刺激经济复苏。”

英镑兑美元最初下滑，但随后扳回跌幅，市场对英国央行或许要到2015年再加息的预期几无变化，这一预期比其计划暗示的时间早一年。英国公债价格下跌，进一步推高收益率，因投资者担心银行业新规恐导致公债抛售。

卡尼还力图强调，英国央行前瞻性指引新计划并不取决于金融市场的反应。

“把该计划与市场挂钩将偏离要点，”他在诺丁汉对商界代表发表讲话后对记者表示。

卡尼指出，对于多数家庭和企业来说最为重要的是英国央行利率，而非市场利率。

野村分析师Philip Rush称，上述有关更多刺激措施的表态看上去并非预示着即将采取新举措。

“如果利率上涨开始损害经济复苏，那就不能排除采取宽松措施，但我们似乎还没有到那个地步，”Rush表示，“利率上涨反映经济增长增强，而宽松措施则可能会对信心造成负面冲击，也就是说跟英国央行的意图背道而驰。”

自2009年到去年，在金融危机之后，为了扶助英国经济，英国央行投入了3,750亿英镑(5,800亿美元)购买政府公债。

卡尼称，英国央行本月发布的前瞻性指引包括了进一步采取刺激措施的选择。前瞻性指引提及购买更多资产的可能性。卡尼周三拒绝详谈刺激措施选项。

尽管重启购债计划得到了前英国央行总裁金恩的支持，但英国央行九位主要决策者大多反对此举。

而且，如果英国央行确实希望进一步帮助经济增长，就需要证明他们能够在维持刺激措施的同时，也不会推高已经高于目标的通胀水平。

但由于反对意见，这一挑战现在愈发艰巨。本月稍早，英国央行的一位决策者投票反对前瞻性指引，对通胀表示忧虑。

**失业率**

卡尼演讲时，多数时间用来解释央行何以相信失业率只会缓步下滑，指称公共部门的员工料将进一步裁减，还有大量兼职员工希望变成全职。

市场似乎预期失业率将在2015年中前降至7%，但卡尼表示央行认为这种情况发生的机率只有三分之一。

他并称，英国央行仍坚持对抗通缩，但允许通胀缓步回到2%的目标是对的，因经济情况疲弱且有暂时性的因素推高物价涨幅。

卡尼宣布扩大松绑银行和房屋信贷互助会的规定，前提是它们要先符合资本缓冲的新要求。

在调整规定后，英国八家主要放款机构，若是达到7%的最低资本要求，其必须持有的流动资产头寸就可下调900亿英镑。

巴克莱分析师Simon Hayes表示，这种增加潜在信贷供应的措施，或许会产生让放款重回正常水准的巨大效用，不过，企业是否有充足的信心增加借款仍有待观察。

卡尼同意地产市场有再次过热之虞，他表示，英国央行深知信贷和房价成长存在无法持续的风险，但称衡量房市和家庭借款成本的指标并未处于历史性高位。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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