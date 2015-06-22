独家：希腊央行总裁警告若无法达成协议 情况将非常严峻

路透雅典6月21日 - 两名资深银行人士对路透表示，希腊央行总裁上周对银行业人士发出警告，若希腊政府周一无法在欧元区紧急峰会上与债权人达成协议，就要为周二“艰难的一天”做好准备。

希腊央行总裁史托纳拉斯周五与银行业高管举行了特别会议，讨论该国银行业不断加剧的危机，邻近周末希腊银行业每日存款流失超过了10亿欧元。

银行业高管称，史托纳拉斯并未谈及对希腊银行业实施资本管制，但他明确表示情况严峻。

“史托纳拉斯告诉我们，如果没有达成协议，周二将是困难的一天，必须做出相应的决定，”一位与会的银行人士称，“如果不能达成协议，欧洲方面将采取进一步的行动。”

他还称，会议讨论了如何确保银行业有足够的现金满足客户需要。

他并表示，“我们讨论了自动提款机有关的技术性问题。让他们有钱可取是一个保障问题。”

希腊央行发言人确认召开过此次会议，但对会议讨论内容不予置评。

欧洲央行上周调高了希腊央行可提供给商业银行的紧急流动性援助上限，规模增加了约18亿欧元，但这仅够维持银行体系正常运转数天之用。

欧洲央行周一0830 GMT将开会讨论希腊银行业流动性问题。

“情况非常困难。”另一位与会的银行人士称，“若周一无法达成协议，天知道周二会是什么情况。就连欧洲央行也不知道之后的路线图。”

据法兰克福和布鲁塞尔的消息人士，周一的预约提款额已经达到了10亿欧元。

希腊银行业上周共流失约42亿欧元存款。(完)

(翻译 张荻； 审校 龚芳/张涛)

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