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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 18日 星期一 14:33 BJT

日本央行前副总裁武藤敏郎或出任总裁

消息人士对路透表示，日本首相安倍晋三最快本周就会提名日本央行新总裁人选，最热门人选是前央行副总裁武藤敏郎。若武藤当选，将意味着虽然该国央行将持续以宽松货币政策抗击通缩，但是可能不会采取其他可能人选所主张的更激进举措。路透
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