日本央行总裁提前辞职 称未受迫于政府压力

日本央行总裁白川方明周二表示，他提前辞职并没有来自政府的压力。在任期即将届满之际，白川方明当日稍早宣布将提前三周于3月19日离职，那也是日央行两名副总裁任期届满之时。白川同时拒绝对新任领导层何时到职置评。路透