企业并购：三菱UFJ金融集团可能竞购纽约梅隆银行的企业信托业务--彭博

路透5月9日 - 彭博周五援引未署名消息人士称，日本最大银行--三菱UFJ金融集团 在考虑竞购纽约梅隆银行 的企业信托业务。

彭博称，三菱UFJ可能至少要支付25亿美元。梅隆银行的这块业务主要帮助企业处理债务支付。

三菱UFJ的发言人拒绝置评。在美国一般工作时间之外，路透无法立即联系上纽约梅隆银行的管理人员置评。

根据上月的报导，纽约梅隆银行正与高盛 合作为该业务寻找买家。纽约梅隆银行是全球最大的托管银行。

近年来三菱UFJ加快了海外发展步伐，因为日本国内人口老龄化，增长前景不及海外市场。

路透在1月曾报导，三菱UFJ正寻求收购一家银行或分支网络，以实现到2016年成为美国10大银行之一的目标。(完)