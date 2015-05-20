亚投行将让非亚洲国家进入董事会--菲律宾财长

路透马尼拉5月20日 - 菲律宾财政部长Cesar Purisima周三称，中国提议让亚洲之外的国家加入亚投行董事会，一些国家将此举解读为给予小股东话语权。

Purisima对记者们称，计划中的亚投行管理机制规定任何国家都不能在共12席的董事会中拥有1个以上席位。

“12个（席位）被划分为9个地区性席位和3个非地区性席位，这对较小国家有利，”Purisima说道。“我看到了包容性更强的特点。”

中国称不会在亚投行拥有否决权，而美国在世界银行拥有有限的否决权。

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编译：李富强 发稿：王燕焜

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