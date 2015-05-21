亚投行将让非亚洲国家进入董事会--菲律宾财长

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉5月20日 - 菲律宾财政部长Cesar Purisima周三称，中国提议让亚洲之外的国家加入亚投行董事会，一些国家将此举解读为给予小股东话语权。
Purisima对记者们称，计划中的亚投行管理机制规定任何国家都不能在共12席的董事会中拥有1个以上席位。
“12个（席位）被划分为9个地区性席位和3个非地区性席位，这对较小国家有利，”Purisima说道。“我看到了包容性更强的特点。”
中国称不会在亚投行拥有否决权，而美国在世界银行拥有有限的否决权。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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