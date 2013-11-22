银监会修订消费金融公司管理办法 鼓励民资进入

路透北京11月22日 -民营资本进入金融业出现制度突破。中国银监会周五发布修订完善后的《消费金融公司试点管理办法》，增加了主要出资人类型，为非金融企业进入消费金融领域打开了大门。

银监会网站周五刊发的办法称，消费金融公司的出资人应当为中国境内外依法设立的企业法人，并分为主要出资人和一般出资人。主要出资人是指出资数额最多并且出资额不低于拟设消费金融公司全部股本30%的出资人，一般出资人是指除主要出资人以外的其他出资人。

“主要出资人须为境内外金融机构或主营业务为提供适合消费贷款业务产品的境内非金融企业。”新办法称。而原办法中的主要出资人只能是境内外金融机构和银监会认可的其他出资人。

今年7月5日发布的“金十条”，即《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》提出，尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构。逐步扩大消费金融公司的试点城市范围。

针对本次修改，银监会同时发布的新闻稿援引银监会有关负责人称，修改了主要出资人条款，允许具备一定实力（最近1年营业收入不低于300亿元人民币）、主营业务为提供适合消费贷款业务产品的境内各种所有制非金融企业作为主要出资人，发起设立消费金融公司。

另外，为保证非金融企业作为主要出资人发起设立的消费金融公司在业务开展和风险控制方面符合审慎监管要求，提出消费金融公司需引入具备一定消费金融业务管理和风险控制经验的战略投资者。

9月底，银监会网站发布的新闻稿称，拟新增沈阳、南京、杭州、合肥、泉州、武汉、广州、重庆、西安、青岛等10个城市参与消费金融公司试点工作。至此，消费金融公司试点城市范围名单扩大至16个。（完）

欲了解详情，请点选中国银监会 here

(发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)

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