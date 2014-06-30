去年银行业利润以9200亿美元创纪录 中国银行业崛起

路透伦敦6月30日 - 周一公布的调查显示，去年全球1,000家大型银行利润为创纪录的9,200亿美元，中国主要银行占近三分之一，显示金融危机后中国银行业实力的崛起。

据银行家杂志对全球最大1,000家银行的利润及资本实力的年度排名，去年中国银行业税前利润总额为2,920亿美元，占银行业全球利润的32%。

去年全球银行业利润较前年增长23%至迄今最高水平，中国工商银行(601398.SS)以获利550亿美元拔得头筹。该行以及中国建设银行(601939.SS)、中国农业银行(601288.SS)和中国银行(601988.SS)获得前四大行的排名。

美国银行业去年税前利润总额为1,830亿美元，占全球银行业利润比重的20%，富国银行(WFC.N)以获利320亿美元居首位。

调查显示，欧元区银行业仅为全球贡献了3%的利润，从2008年金融危机前的25%大幅下滑。意大利银行业去年累计亏损350亿美元，为表现最差的国家。

银行家杂志公布，去年日本银行业获利640亿美元，占全球比重的7%，其后是加拿大、法国和澳洲(每个国家银行业利润均为390亿美元)，巴西(260亿美元)和英国(220亿美元)。

该杂志表示，基于资本数量，中国工商银行仍为全球最强大银行，资本数量反映工商银行能够大规模贷款且抵御冲击。

中国建设银行实力排名从第五上升至第二，其后是摩根大通(JPM.N)、 美国银行(BAC.N)和汇丰(HSBA.L)。

去年中国工商银行排名首次成为第一，是位列全球最新排名前十位银行中的中国四家银行中的一家。

按市值计，富国银行今年成为全球最大银行，此前其股价因获利持续增长而跳升。目前该行市值为2,750亿美元，较中国工商银行高出约750亿美元。

银行家杂志称，非洲银行业去年资本回报率最高，为24%，是全球其他地区均值的两倍，是欧洲银行业者4%均值的六倍。(完)

(编译 于春红; 审校 石冠兰)

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