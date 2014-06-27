大型银行业者纷撤离巴克莱的黑池交易平台--金融时报

路透6月26日 - 英国金融时报报导指出，在纽约主要证券监管机构指控英国巴克莱(BARC.L)经营的匿名交易平台涉嫌误导机构投资人之后，大型银行业者已然开始把业务撤出巴克莱的黑池(dark pool)。

报导提到，德意志银行(DBKGn.DE)、瑞士信贷CSGN.VX、加拿大皇家银行(RY.TO)以及资产管理公司联博(Alliance Bernstein)等都在周四撤离了巴克莱的黑池。

巴克莱称LX黑池交易量下滑可能是因为技术问题影响。

金融时报引述熟悉这些公司的消息人士谈话指出，高盛、摩根士丹利以及摩根大通等业者都未向巴克莱的黑池下单。

德意志银行及瑞士信贷均拒绝置评。加拿大皇家银行、高盛、摩根士丹利及摩根大通则是未能及时获得联系。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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