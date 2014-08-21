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国际财经 | 2014年 8月 22日 星期五 07:34 BJT

新生银行计划出价购买花旗集团日本零售银行业务

路透8月21日 - 据日经报导，新生银行(Shinsei Bank Ltd)(8303.T)正计划出价购买花旗集团的日本零售银行业务。

日经表示，尚未最终敲定收购提议的条款。

三菱UFJ金融集团(MITSUBISHI UFJ)、三井住友银行(SUMITOMO MITSUI)、瑞穗银行(MIZUHO)以及三井住友信托银行(Sumitomo Mitsui Trust Bank)等大型地区性银行也在评估购买花旗集团日本零售银行业务的交易价值。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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