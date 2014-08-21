新生银行计划出价购买花旗集团日本零售银行业务

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透8月21日 - 据日经报导，新生银行(Shinsei Bank Ltd)(8303.T)正计划出价购买花旗集团的日本零售银行业务。
日经表示，尚未最终敲定收购提议的条款。
三菱UFJ金融集团(MITSUBISHI UFJ)、三井住友银行(SUMITOMO MITSUI)、瑞穗银行(MIZUHO)以及三井住友信托银行(Sumitomo Mitsui Trust Bank)等大型地区性银行也在评估购买花旗集团日本零售银行业务的交易价值。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透横滨5月4日 - 惠誉董事Mervyn Tang周四表示，只要日本政府制定出可信的财政整顿计划，第三次推迟上调消费税这一个因素，不会引发该国主权债信评级被下调。
路透日本横滨5月4日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周四表示，亚开行将与中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB/亚投行)、以及“一带一路”计划下投资的项目进行合作，而不是竞争。