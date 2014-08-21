新生银行计划出价购买花旗集团日本零售银行业务

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC

路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。