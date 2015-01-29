中国银行业权益类理财存量有限 对市场影响可控--交银国际

路透北京1月29日 - 路透周三报导多家银行接获监管层通知，要求加强信贷投向管理，严禁资金流向股市。交银国际(香港)周四发布报告指出，银行管理的权益类理财产品以及伞形信托的存量规模不大，对市场整体影响依然有限。

报告指出，据中国理财网统计,2014年中期,银行管理的权益类理财产品规模占银行理财产品总规模的6.5%；而虽然伞形信托在四季度的行情中起到了推波助澜的作用，但据格上理财统计，目前伞形信托存量规模在1,500亿元人民币的数量级，对整体市场影响依然有限。

政策风险方面，报告称，目前，中国内地银行理财产品可以入市,但有客户资质的特别要求。根据银监会有关通知，理财资金用于投资集合资金信托计划，其目标客户的选择应参照集合信托对于合格投资者的规定执行；而具有相关投资经验，风险承受能力较强的高资产净值客户，商业银行可以通过私人银行服务满足其投资股票二级市场、证券投资基金等需求。

交银国际指出，从国际银行来看,银行从事资产管理业务,理财资金直接投资股票市场,是正常的业务，至于银行融资情况,除了监管部门关注其风险度外,更重要的是银行自身按照产品属性的一般规则进行风险控制与监测。

以伞形信托为例，银行理财资金客户是否明了优先级部分回报的不确定性是关键。如果客户明了，则风险自担，杠杆比率大小无碍；如果此部分为银行承诺的固定回报，则应视作表内融资，按表内融资的规则进行风险控制。 （完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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