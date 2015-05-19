中国去年银行理财余额增近五成 理财产品向开放式净值型转型

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月19日 - 中国银行业理财信息登记系统周二发布报告称，去年末银行理财资金余额达15.02万亿元人民币，同比增长46.68%；全年日均理财余额13.75万亿元，同比增长43.38%。银行理财业务转型步伐加快。
中国理财网上刊登的《中国银行业理财市场年度报告(2014)》显示，银行业理财市场去年累计兑付客户收益7,121.3亿元。其中，封闭式净值型、封闭式非净值型和开放式非净值型理财产品累计兑付客户收益6,870.9亿元，较2013年末增长2,384.1亿元，提高53.14%。
报告指出，去年监管部门推动银行理财创新，推进银行理财事业部制改革；规范非标准化债权资产投资业务；加强理财市场信息披露；推动理财资金与实体经济对接；引导银行理财业务向开放式、净值型方向转型，回归资产管理本质，逐步打破刚性兑付。
在资产端，报告显示，截止去年末，银行理财资金投资资产余额为15.77万亿元，共涉及11大类资产，其中，超过10万亿元的理财资金通过配置债券、非标资产、权益类资产等投向了实体经济，占理财资金投资各类资产余额的比例为67.92%。
同时，从投资行业来看，土木工程建筑业、电力热力生产和供应业以及农业全年累计投资量最大。
全国银行业理财信息登记系统是在银监会指导下，由中央结算公司依托于自身的业务与技术平台，自主设计、开发建设和营运管理，供银行业金融机构进行理财产品报告、登记及相关业务操作的电子化系统。（完）
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(整理 李铮；审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。