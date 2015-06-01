5月渣打中小企业信心指数续降 中小企期待更多定向措施--渣打

路透北京6月1日 - 渣打银行(STAN.L)周一发布报告称，5月渣打中小企业信心指数（SMEI）由4月的60.1进一步放缓至58.2，企业经营现状欠佳是主要拖累因素。预计央行将于年底前再度下调存款准备金率共计1个百分点，并伴随多项货币和财政政策定向放松措施，以支持实体经济活动。

报告称，中小企业信心指数分项指数中，经营现状指数在经历春节假期后连续两个月的改善之后，由4月的59.3降至56.5，是整体指数下滑的主要拖累因素。

信用指数由4月的57.7放缓至56.9，未来三个月预期指数亦由4月的63.2降至61.2，预示未来中小企业经营或将加剧疲软。中小企业增长动能指数，即新订单减去库存值由4月的12.8小幅改善至13.1，但这一改善主要由于产成品库存大幅下降而非新订单增加。

报告认为，考虑到二季度经济表现较为疲软，对中小企业经营前景仍持谨慎的预期。需求低迷仍在阻碍中小企业实际经营活动的改善，而市场情绪虽然在春节后经历短暂提升，但目前有所回落。

以下为渣打最新中小企业指数报告要点摘录：

5月渣打中小企业信心指数（SMEI）连续第二个月出现下滑，由4月的60.1进一步放缓至58.2。渣打中小企业信心指数（SMEI）基于全国近600家中小企业的月度调查结果编制而成，为100%衡量中小企业经营状况的专项指数，衡量中小企业经营现状、信用状况和未来三个月预期等状况。指数位于50以上表明处于扩张趋势。

面临实体经济下滑的形势，我们认为未来政策有望进一步放松。我们预计央行将于年底前再度下调存款准备金率（RRR）共计1个百分点，并伴随多项货币和财政政策定向放松措施，以支持实体经济活动。

5月中小企业经营现状指数由4月的59.3降至56.5，各分项指数全面转弱。产量指数由4月的近9个月峰值65.1降至63.1，但仍然高于一季度的均值57.8。产成品库存指数由4月的52.7降至48.9，重返收缩区间。这些数据表明5月企业持续去库存导致产出放缓。5月新订单指数下滑3.4个百分点至62.0，反映销量增长步伐放缓。5月新出口订单指数为56.8，表明外部需求较内需更为疲软。原材料库存指数降至50.1的历史新低，预示产量前景预期转弱。

5月企业用工持续扩张，但步伐放缓。企业用工指数由4月的56.2放缓至55.0，用工预期指数亦下降2.4个百分点至58.9，两项指数均高于50，表明中小企业招聘需求持续上升。5月薪资指数连续第三个月出现下滑，由2月66.9的峰值降至60.8，但表明中小企业劳动力成本仍在上升。5月中小企业盈利指数由4月的62.8降至60.3，主要原因在于销量和价格下降。产成品价格指数由4月的53.7降至50.3，投入价格由4月的55.2降至52.4。若产成品价格进一步下滑，则需求低迷或将拖累企业盈利。

5月信用指数为56.9（4月为57.7），表明随着近期货币政策进一步放松，中小企业信贷环境稳步改善，尽管步伐较为缓慢。5月银行对中小企业放贷意愿指数由4月61.9的峰值放缓至仍然较高的59.8，银行融资成本指数由一季度平均45.5和4月的46.1一路攀升至46.4。非银行融资成本指数由一季度平均47.9和4月的48.1增加到49.2。两项数值均低于50，表明融资成本持续下降，但降幅弱于前几个月。

受访中小企业似乎体会到近期信贷环境改善，主要得益于近期包括降息降准和央行公开市场操作在内的一系列货币政策放松措施。然而，由于经济增长动能持续减弱，银行对增加风险资产仍持谨慎态度，这或将限制降息对中小企业的积极效应。因此，我们期待更多定向货币和财政支撑措施为实体经济输入资金。

5月未来三个月预期指数由3月66.0的峰值连续第二个月下滑至61.2。尽管如此，指数仍高于50表明随着二、三季度经济活动旺季临近，中小企业经营前景仍在改善。

从所属地区看，鉴于中国最大的贸易伙伴经济复苏普遍较为乏力，新订单疲软特别是出口订单疲软正拖累南方中小企业的经营状况。中西部中小企业正在从销量稳健和融资环境改善中获益，经营表现优于其它地区。得益于产量和投资增长加速，5月北方中小企业经营业绩正迎头赶上其它地区。

按行业看，产成品价格下降、投资放缓和原材料库存下滑等不利因素正拖累信息技术与传播行业中小企业的经营。5月仅批发零售业中小企业经营状况出现改善，主要得益于融资渠道的改善以及投资和企业用工数量的增加。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)

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