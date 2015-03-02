经济下行或进一步影响金融业 银行要加强不良核销流转--银监会

路透北京3月2日 - 中国银监会主席尚福林日前撰文表示，未来一段时期，经济运行中的困难可能在金融领域进一步显现，要加大呆账自主核销力度，并借助资产证券化、资产流转出售不良贷款。

他在中国银行业杂志撰文称，可以充分利用呆账核销条件放宽的政策便利，加大呆账自主核销力度，避免出现高拨备高不良并存的现象；充分利用金融市场参与者的不同风险偏好，借助资产证券化、资产流转，通过合理渠道向有条件、有意愿的投资者出售不良贷款。

“从银行业来看，既不能幻想不良不暴露，也不能指望通过隐瞒不良、稀释不良、剥离不良等手段来减轻压力。”他称。

此前，银监会公布，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。

尚福林还指出，对已出现不良但项目符合产业政策、产品具有核心竞争力、长期能够实现盈利的企业，可以通过收回再贷、展期续贷、并购重组等方式，保全银行债权；还要充分利用金融资产管理公司和各省陆续成立的地方资产管理公司等渠道，探索不良贷款批量化、市场化处置的有效机制。

他表示，目前，（中国银行业）贷款存量规模已经很大，但信贷资金流转速度下降明显；要加快资金周转，通过推动企业兼并重组、加强贷款期限管理、推进信贷资产流转等多种手段，盘活存量贷款。

“尤其要重点关注产能过剩、低端落后、效益低下的企业中信贷资金的使用效益，尽快改变‘转不动、退不出’的信贷资金沉淀现象。”他称。

对于银行利润下降、利差收窄，尚福林指出，以往银行业发展“水涨船高”的便利条件已经不再具备，增长速度回稳将成为银行业的一种长期趋势；随着利率市场化程度逐步提高，银行利差将进一步收窄，利息收入占比将进一步下降。

对此，银行要降低运营成本，优化资产负债结构，确保资产和负债之间在总量、价格和期限上合理匹配要研究向风控要效益；采取有效措施提升资产质量，降低不良贷款占比，避免不良剧增过度侵蚀利润的现象。

中国央行上周六宣布将金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%，并将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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